بالأرقام.. بطل جديد لكأس القارات في النهائي الحلم بين ألمانيا وتشيلي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يلتقي المنتخب الألماني بنظيره التشيلي في نهائي بطولة كأس القارات 2017 والمقامة في روسيا، إذ سيتوج أحدهما لأول مرة في تاريخه بلقب البطولة القارية، في حين سيواجه المنتخب البرتغالي نظيره المكسيكي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بغياب انجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

أرقام ألمانيا وتشيلي في البطولة

خاض المنتخب الألماني أربع مباريات في البطولة وسجل 11 هدفا واستقبلت شباكه خمسة أهداف، سدد مهاجمو ألمانيا 58 كرة على مرمى الخصوم جاءت 25 منها بين الخشبات الثلاث، كما وقع مهاجمو ألمانيا في مصيدة التسلل في ثماني مناسبات.

أما هداف المنتخب الألماني فهو المهاجم تيمو فيرنر، الذي سجل ثلاثة أهداف في البطولة، واكن رجل مباراة الكاميرون وألمانيا والتي انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد للماكينات ويبلغ معدل أعمار لاعبي ألمانيا 24 عاما.

بالمقابل، خاض منتخب تشيلي أربع مباريات في البطولة أيضا، وسجل أربعة أهداف فقط في الوقت الذي تلقت شباكه فيه هدفين، وسدد لاعبوه 55 كرة على مرمى الخضوم جاء منها 17 بين الخشبات الثلاث ووقع مهاجموه في مصيدة التسلل في 14 مناسبة.

لا يمتلك المنتخب التشيلي هدافا، إذ سجل كل من أليكسيس سانشيز وإدواردوا فارغاس وأرتورو فيدال ومارتن رودريغيز، أهداف تشيلي الأربعة في البطولة حتى الآن، ويبلغ معدل أعمار لاعبي منتخب تشيلي 29 عاما.

إحصائيات تاريخية

تواجهت تشيلي وألمانيا في ثماني مباريات سابقة، تفوق المنتخب الألماني في خمس منها وفازت تشيلي في اثنتين وحدث التعادل مرة واحدة.

سجلت ألمانيا 13 هدفا في المرمى التشيلي، في الوقت الذي سجلت فيه تشيلي ثمانية أهداف في مرمى المنتخب الألماني عبر التاريخ، ولعب الفريقان ثلاث مباريات في بطولة كأس العالم وتواجها مرة واحدة في كأس القارات خلال النسخة الحالية من البطولة وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لمثله.

إحصائيات تاريخية بين البرتغال والمكسيك

التقى الفريقان في أربع مواجهات سابقة، فازت البرتغال في اثنتين منها وحدث التعادل في مثلهما، ولم تحقق المكسيك الفوز على البرتغال في تاريخ مواجهات البلدين.

تقابلت البرتغال والمكسيك في بطولة كأس القارات مرة واحدة كانت خلال النسخة الحالية، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، كما تم إلغاء هدف جاء من تسلل باستخدام تقنية الفيديو لأول مرة في تاريخ كرة القدم.

يذكر أن المنتخب البرتغالي سيفتقد لجهود نجمه وقائده كريستيانو رونالدو، الذي سمح له الجهاز الفني والإداري للمنتخب بمغاردة معسكر الفريق لرؤية التوأم الذي رزق به.