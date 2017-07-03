شباب ألمانيا يهزمون نجوم تشيلي ويتوجون بلقب كأس القارات 2017

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق المنتخب الألماني لقب كأس القارات للمرة الأولى في تاريخه بعد أن فاز على نظيره التشيلي بهدف نظيف في المباراة النهائية التي أقيمت على أرضية ملعب "سان بطرسبرغ" في روسيا، لتكون بذلك قد حققت جميع البطولات الدولية الرسمية الممكنة.

واستغل المنتخب الألماني الشاب خطأ من مدافعي تشيلي، ليسجل الهدف الأول والوحيد في المباراة عبر اللاعب لارس ستيندل، عند الدقيقة 28، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، حاول التشيليون العودة في المباراة مستغلين خبرتهم، لكن الهدوء الألماني وإصرار اللاعبين الشباب على تحقيق اللقب حرمهم من التعادل، لتنتهي المباراة بهدف نظيف لألمانيا.

وتوج "المانشافت" للمرة الأولى في تاريخه بلقب كأس القارات في المشاركة الثانية له، إذ شارك في نسخة عام 2005 لكنه لم يتوج باللقب الذي حصده المنتخب البرازيلي.

يذكر أن ألمانيا خاضت البطولة بفريق شاب، إذ بلغ معدل أعمار لاعبي المنتخب الألماني 24 عاما، وهو أصغر منتخب يشارك في النسخة الحالية للبطولة.