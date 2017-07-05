أرسنال يتعاقد مع لاكازيت وريال مدريد يضم ثيو هيرنانديز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عن تعاقده مع المهاجم الفرنسي أليكساندر لاكازيت، في الوقت الذي تعاقد فيه ريال مدريد مع الظهير الفرنسي الأيسر ثيو هيرنانديز لمدة ست سنوات قادمة، وذلك حسبما نشر الناديان عبر موقعيهما الرسميين.

وأعلن أرسنال التعاقد مع لاكازيت دون أن يكشف عن مدة العقد أو عن القيمة المالية له، لكن الصحف الإنجليزية أشارت إلى أن قيمة الصفقة بلغت 46.5 مليون جنيه استرليني (ما يعادل 60 مليون دولارا أمريكيا).

وقال المدرب الفرنسي المخضرم لـ "الغانرز" عن هذه الصفقة "نحن سعداء جدا بانضمام أليكساندر إلى فريقنا لقد أثبت خلال السنوات الماضية انه هادف من الطراز الرفيع"، حسب تعبيره.

من جانبه، نشر النادي الإسباني الملكي، ريال مدريد، بيانا رسميا أعلن فيه عن تعاقده مع الظهير الفرنسي الأيسر ثيو هيرنانديز، قادما من أتلتيكو مدريد بعد أن كان معارا إلى نادي ديبورتيفو ألافيس خلال الموسم الماضي.

ولم يكشف الريال عن قيمة الصفقة، لكن صحيفة "ماركا" المقربة من فريق العاصمة أشارت إلى أن الصفقة قد تكلف الريال 26 مليون يورو (ما يعادل 29 مليون دولارا أمريكيا)، بعقد يمتد لست سنوات.