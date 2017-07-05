الصحف الإسبانية: برشلونة يجدد عقد ميسي حتى 2021 بشرط جزائي خيالي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – توصل العملاق الكتالوني، برشلونة، إلى اتفاق مع نجمه وأسطورته ليونيل ميسي، لتجديد عقده حتى عام 2021، وبشرط جزائي يصل إلى 300 مليون يورو، على أن يوقع النجم الأرجنتيني على العقد الجديد، الأسبوع المقبل، وفقا لما نقلته الصحف المقربة من ناديي ريال مدريد وبرشلونة.

وأكدت ماركا" و"موندو" أن برشلونة اتفق مع ميسي على تجديد عقده بعد مفاوضات طويلة من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق، بعد التقارير الإعلامية التي أشارت إلى رغبة النجم الأرجنتيني بالرحيل عن النادي، وهو الأمر الذي شكل ضغطا كبيرا على الفريق خلال الموسم الماضي.

ووضع النادي الكتالوني شرطا جزائيا خياليا لفسخ عقد ميسي، وصل إلى 300 مليون يورو، ما يعني أنه يتوجب على الفرق التي ترغب بضم النجم الأرجنتيني أن تدفع هذا الشرط الجزائي لفسخ العقد.

ويقضي "البرغوث" الأرجنتيني حاليا شهر العسل مع زوجته أنتونيلا روكوزو، بعد أن أقام حفل زفافه، الأسبوع الماضي، في مدينة روزاريو.

من المتوقع أن يوقع ميسي عقده الجديد، بعد عودته من شهر العسل، خلال الأسبوع المقبل، لينهي بذلك الشائعات التي طالته خلال الفترة الماضية.