بالأرقام.. ما هي الصفقات المتوقعة للأندية الإنجليزية في "الميركاتو"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تنتظر جماهير الأندية الإنجليزية صفقات من العيار الثقيل خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي، إذ يقترب عدد من اللاعبين الكبار من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، نستعرض لكم أبرز الأسماء التي اقتربت من الانضمام إلى كبار "البريميرليغ" خلال الموسم المقبل.

لاكازيت إلى أرسنال

تترقب جماهير "مدافع لندن" صفقة المهاجم الفرنسي أليكساندر لاكازيت، والذي قالت الصحف الإنجليزية أنه تجاوز الفحوصات الطبية تمهيدا لانتقاله للفريق اللندني.

فبعد أن استعاد حارسه البولندي تشيزني، سيدفع أرسنال 45 مليون جنيه استرليني (ما يعادل 58 مليون دولار أمريكي)، لإتمام صفقة المهاجم الفرنسي الذي يلعب لنادي ليون، الأغلى في تاريخ النادي اللندني متجاوزة صفقة اللاعب الألماني مسعود أوزيل والتي كلفت أرسنال 42.5 مليون جنيه استرليني (ما يعادل 54.9 مليون دولار).

وكان فريق المدرب الفرنسي أرسين فينغر قد أبرم صفقته الأولى خلال الموسم الحالي مع اللاعب البوسني سياد كولاسيناك، والذي سيشغل مركز الظهير الأيسر.

موراتا إلى اليونايتد.

يطمح المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، إلى إنهاء صفقة المهاجم الإسباني الشاب ألفارو موراتا، والذي تبلغ قيمته 34 مليون جنيه استرليني (ما يعادل 44 مليون دولار)، لكن من المتوقع أن يصل عرض الفريق الإنجليزي إلى 60 مليون جنيه استرليني (ما يعادل 77 مليون دولار) من أجل إقناع إدارة الريال بالاستغناء عن المهاجم الإسباني.

وتعاقد اليونايتد مع اللاعب السويدي فيكتور ليندولف والذي يلعب في مركز قلب الدفاع قادما من نادي بنفيكا البرتغالي، مقابل 30.7 مليون جنيه استرليني، كما استعاد لاعبه الأوروغوياني والذي كان معارا لآينتراخت فرانكفورت الألماني، غييرمو فاريلا، بالإضافة إلى لاعبه البرازيلي أندرياس بيريرا، الذي كان معارا لنادي غرناطة الإسباني.

أليكس ساندرو وبكايوكو إلى تشيلسي

يصارع حامل لقب الدوري الإنجليزي على إتمام صفقة الجناح البرازيلي ليوفنتوس، أليكس ساندرو، إذ يتمسك النادي الإيطالي باللاعب في الوقت الذي يبدي فيه تشيلسي رغبة شديدة بالحصول على خدمات اللاعب المتألق، والذي تبلغ قيمته 29.75 مليون جنيه استرليني (ما يعادل 39 مليون دولار)، لكن من المتوقع أن يدفع الفريق اللندني 60 مليون جنيه استرليني للحصول على خدمات اللاعب.

يسعى "البلوز" أيضا للتعاقد مع نجم الوسط الفرنسي لنادي موناكو، تيمو بكايوكو، والذي تلبغ قيمته 13.60 مليون جنيه استرليني (ما يعادل 17.56 دولار)، لكن من المتوقع أن تصل قيمة الصفقة إلى 35 مليون جنيه استرليني (45 مليون دولار).

وقد يبرم تشيلسي صفقات أخرى خلال السوق الحالي، إذ ارتبط اسم المدافع اليوناني لنادي روما، كونستانتينوس مانولاس، بالنادي اللندني، وتبلغ قيمته 25.50 جنيه استرليني (ما يعادل 33 مليون دولار).

ألفيش وساشيز إلى مانشستر سيتي

بعد أن كان الفريق الأنشط في إنجلترا خلال السوق الحالي، إثر تعاقده مع الحارس البرازيلي، إيديرسون، مقابل 35 مليون جنيه استرليني (ما يعادل 45 مليون دولار)، واللاعب البرتغالي بيرناردو سيلفا مقابل 42.5 مليون جنيه استرليني (ما يعادل 55 مليون دولار)، يسعى السيتي لإتمام صفقتين من العيار الثقيل.

يطمح المدرب الإسباني بيب غواردويلا لإقناع لاعبه السابق، في برشلونة، داني ألفيش بالقدوم إلى السيتي، إذ أعلن اللاعب البرازيلي عدم استمراره مع يوفنتوس خلال الموسم القادم، ما يعني أنها الفرصة الأفضل لغوارديولا من أجل شراء اللاعب الذي تبلغ قيمته 5.10 مليون جنيه استرليني (ما يعادل 6.85 دولار).

أما الصفقة الثانية التي تنتظرها جماهير فريق مدينة مانشستر، رغم أنها تبدو أبعد مما كانت عليه قبل فترة، هي صفقة اللاعب التشيلي لأرسنال أليكسيس سانشيز، والذي تبلغ قيمته 55.25 مليون جنيه استرليني (ما يعادل 71 مليون دولار)، ويتنافس السيتي على ضمه مع بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وهناك أسماء أخرى ارتبطت بالانتقال إلى مانشستر سيتي، لعل أبرزها، هو اللاعب الهولندي فيرجيل فان دايك والمدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي بالإضافة إلى الظهر الفرنسي بنجامين ميندي.

كيتا وروبيرتسون إلى ليفربول.

بعد قدوم النجم المصري محمد صلاح لصفوفه، يسعى ليفربول للتعاقد مع اللاعب الغيني، نابي كيتا، والذي يلعب لنادي لايبزيغ الألماني، إذ تبلغ قيمة كيتا 22.9 مليون جنيه استرليني (ما يعادل 29 مليون جولار) لكن الصفقة قد تصل إلى 50 مليون جينه استرليني (ما يعادل 64 مليون دولار).

أما الصفقة الثانية المتوقعة لليفربول، فستكون صفقة قدوم الظهير الإسكتلندي الأيسر، اندرو روبيرتسون، والذي تبلغ فيمته 5.96 مليون جينه استرليني (7.75 مليون دولار)، لكن قيمة صفقته قد تبلغ أكثر من 15 مليون جينه استرليني (ما يعادل 19 مليون دولار)