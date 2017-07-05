برشلونة يعلن تجديد عقد ميسي حتى 2021.. والتوقيع بعد شهر العسل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي برشلونة رسميا عن تجديد عقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي حتى عام 2021، ليؤكد التقارير الصحفية التي أشارت في وقت سابق إلى توصل الطرفين لاتفاق بشأن تجديد العقد.

ونشر النادي الكتالوني عبر موقعه الرسمي خبرا قال فيه إن الاتفاق بينه وبين ميسي قد تم، وإن العقد الجديد سيمتد حتى 30 يوليو/تموز من عام 2021.

وكانت الصحف الإسبانية قد أشارت في وقت سابق إلى أن برشلونة قد وضع شرطا جزائيا يصل إلى 300 مليون يورو لفسخ عقد النجم الأرجنتيني.

يذكر أن مسي سيوقع على العقد الجديد بعد عودته من شهر العسل الذي يقضيه حاليا مع زوجته أنتونيلا روكوزو بعد حفل زفافهما الذي أقيم قبل أيام قليلة.