أبوتريكة عن الجيش المصري: مثال للتضحية في سبيل الوطن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عبر اللاعب المصري السابق والمحلل الرياضي الحالي، محمد أبو تريكة، عن دعمه للجيش المصري مؤكدا أنه "مثال للتضحية بالدماء من أجل الدفاع عن الوطن،" وفقا لما نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، وذلك على خلفية مقتل عدد من الجنود المصريين في سيناء، الجمعة.

وكتب أبوتريكة في تغريدته: "الدفاع عن الوطن والأرض له تضحياته فهناك من يدفع الدماء وحياته في سبيل ذلك وجنود مصر مثال على ذلك، رحم الله شهداء مصر وأسكنهم فسيح جناته".

وكان قد تعرض الجيش المصري لهجوم تبناه تنظيم داعش، الجمعة، وأودى بحياة ما يقارب الـ23 جنديا مصريا، كما أصيب 33 آخرون، في حصيلة ليست نهائية، وفقا لوسائل الإعلام المصرية.

يذكر أن أبوتريكة كان قد أحيل في وقت سابق للنيابة العامة المصرية بتهمة تمويل جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأثار هذا الاتهام العديد من ردود الفعل في الأوساط الكروية والإعلامية المصرية التي انقسمت بين مؤيد ومعارض للاعب السابق.