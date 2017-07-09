بعد رحيل روني إلى إيفرتون.. تعرف على أبرز ضحايا مورينيو عبر التاريخ
بعد رحيل روني.. تعرف على أبرز ضحايا مورينيو
رياضة
آخر تحديث الأحد, 09 يوليو/تموز 2017; 08:13 (GMT +0400).
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تميز المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بقدرته على قيادة الفرق التي يدربها نحو تحقيق الألقاب ولكنه يخلق عددا من المشاكل مع اللاعبين الكبار في كل فريق يقوده فيرحل هؤلاء اللاعبين عن فرقهم ليبحثوا عن فرصة أفضل للعب كرة القدم.
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