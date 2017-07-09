دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تميز المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بقدرته على قيادة الفرق التي يدربها نحو تحقيق الألقاب ولكنه يخلق عددا من المشاكل مع اللاعبين الكبار في كل فريق يقوده فيرحل هؤلاء اللاعبين عن فرقهم ليبحثوا عن فرصة أفضل للعب كرة القدم.