شاهد.. أجمل لقطات تتويج البرتغال بلقب كأس أمم أوروبا 2016
أجمل لقطات تتويج البرتغال بلقب يورو 2016
رياضة
آخر تحديث يوم الاثنين, 10 يوليو/تموز 2017; 04:42 (GMT +0400).
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق المنتخب البرتغالي لقب بطولة كأس أمم أوروبا في فرنسا، في 10 يوليو/تموز من عام 2016، بعد أن تفوق في المباراة النهائية بهدف نظيف قاتل على المنتخب الفرنسي ليحقق بذلك لقبه الرسمي الأول في تاريخه، ويتوج نفسه بطلا جديدا لليورو.
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