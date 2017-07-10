دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق المنتخب البرتغالي لقب بطولة كأس أمم أوروبا في فرنسا، في 10 يوليو/تموز من عام 2016، بعد أن تفوق في المباراة النهائية بهدف نظيف قاتل على المنتخب الفرنسي ليحقق بذلك لقبه الرسمي الأول في تاريخه، ويتوج نفسه بطلا جديدا لليورو.