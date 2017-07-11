بايرن ميونخ يضم خاميس رودريغيز من ريال مدريد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعاقد بايرن ميونخ الألماني مع اللاعب الكولومبي خاميس رودريغيز قادما من نادي ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسمين، ليخوض النجم الكولومبي تجربته الاحترافية الأولى في ألمانيا بعد عدة تجارب له في البرتغال وفرنسا وإسبانيا.

وأعلن النادي البافاري خبر انتقال رودريغيز عبر موقعه الرسمي مشيرا إلى أن اللاعب انتقل على سبيل الإعارة لمدة موسمين مع إمكانية تحويل هذا العقد إلى عقد شراء في حال تألق اللاعب مع البايرن.

وتعد صفقة النجم الكولومبي، الرابعة للفريق الألماني الذي تعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي كورينتان توليسو، واللاعب الألماني سيباستيان رودي ومواطنه سيرغي غنابري.

يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، تألق في عدة أندية أوروبية مثل بورتو البرتغالي وموناكو الفرنسي وريال مدريد الإسباني، ولمع نجمه في كأس العالم 2014 ليصبح أحد أشهر اللاعبين في العالم.