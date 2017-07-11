قصص إنسانية وشخصية خلف اختيار اللاعبين لأرقام قمصانهم.. فما هي؟
قصص إنسانية لأرقام قمصان نجوم كرة القدم
رياضة
آخر تحديث الثلاثاء, 11 يوليو/تموز 2017; 09:37 (GMT +0400).
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تميز بعض اللاعبين بأرقام قمصانهم، فمنهم من اختار رقما لأنه يعبر عن سنه أو العام الذي ولد به، في حين اختار البعض الآخر أرقاما معينة لأنها تعبر عن جانب إنساني، نستعرض لكم أبرز الأسباب التي دفعت تجوم كرة القدم لارتداء هذه الأرقام.
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