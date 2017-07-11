دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تميز بعض اللاعبين بأرقام قمصانهم، فمنهم من اختار رقما لأنه يعبر عن سنه أو العام الذي ولد به، في حين اختار البعض الآخر أرقاما معينة لأنها تعبر عن جانب إنساني، نستعرض لكم أبرز الأسباب التي دفعت تجوم كرة القدم لارتداء هذه الأرقام.