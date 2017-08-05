نيمار لـCNN: انتقلت إلى باريس سان جيرمان لأصنع التاريخ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الجمعة، لاعبه الجديد نيمار دا سيلفا، بعد توقيع عقد مدته 5 سنوات، وذلك بعدما أعلن نادي برشلونة الإسباني، مساء الخميس، استلامه 222 مليون يورو (263 مليون دولار) لفسخ عقد نيمار، في أغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم.