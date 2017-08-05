دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الجمعة، لاعبه الجديد نيمار دا سيلفا، بعد توقيع عقد مدته 5 سنوات، وذلك بعدما أعلن نادي برشلونة الإسباني، مساء الخميس، استلامه 222 مليون يورو (263 مليون دولار) لفسخ عقد نيمار، في أغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم.
نيمار لـCNN: انتقلت إلى باريس سان جيرمان لأصنع التاريخ
نيمار: انتقلت لباريس سان جيرمان لأصنع التاريخ
رياضة
آخر تحديث السبت, 05 اغسطس/آب 2017; 09:43 (GMT +0400).
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لاعب كرة القدم، نيمار دا سيلفا، يتحدث لشبكتنا بعد انتقاله الى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
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