صلاح يسجل أول أهدافه مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجل النجم المصري محمد صلاح أول هدف رسمي له مع فريقه الجديد، ليفربول، في المباراة التي تعادل فيها "الريدز" مع واتفورد بثلاثة أهداف لمثلهم في افتتاح مباريات الفريق الأحمر في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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فعلى أرضية ملعب "فيكارج رود"، تقدم اللاعب الإيطالي ستيفانو لوكاكا لأصحاب الأرض عند الدقيقة الثامنة، قبل أن يتعادل ليفربول عبر النجم السنغالي ساديو ماني عند الدقيقة 29، لكن واتفورد عاد وتقدم عبر اللاعب الفرنسي عبد الله دوكوري، عند الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بهدفين مقابل هدف وحيد لصالح الضيوف.

وفي الشوط الثاني، انتفض الضيوف وسجلوا هدف التعادل عبر اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينيو عند الدقيقة 55 من ركلة جزاء، قبل أن يظهر الفرعون المصري محمد صلاح ويسجل الهدف الثالث لـ "الريدز" بعدها بدقيقتين.

وفي الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء عاد أصحاب الأرض وسجلوا هدف التعادل عبر اللاعب الأرجنتيني ميغيل أنخيل بريتوس، لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف لمثلهم بين الفريقين.

يذكر أن هذه هي المباراة الرسمية الأولى لصلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل فيها هدفه الرسمي الأول في الموسم الجديد.