ريال مدريد يكتسح برشلونة رغم طرد رونالدو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اكتسح ريال مدريد مضيفه برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة ذهاب كأس السوبر الإسباني، في اللقاء الذي شهد طرد النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بعد دقائق قليلة من تسجيل هدف مميز.

إذ انتهى الشوط الأول، على أرضية ملعب "كامب نو" في برشلونة، بنتيجة سلبية، رغم تفوق أصحاب الضيافة في الأداء والسيطرة على مجريات اللعب.

وفي الشوط الثاني، انتفض ريال مدريد وسجل الهدف الأول عند الدقيقة 50 عبر مدافع برشلونة، جيرارد بيكيه، بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يتعادل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، للفريق الكتالوني عند الدقيقة 77 من علامة الجزاء.

وبعد دخوله بدقائق قليلة، سجل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الهدف الثاني لريال مدريد عند الدقيقة 80، قبل أن يتلقى بطاقة حمراء بعدها بدقيقتين.

ورغم أنهم أكملوا المباراة بعشرة لاعبين، سجل الضيوف الهدف الثالث عبر النجم الشاب، ماركو أسينسيو، في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء الذي انتهى بثلاثية مقابل هدف وحيد للريال.