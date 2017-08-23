فتى إنجلترا الذهبي يعتزل اللعب دوليا: حان وقت الرحيل

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أعلن اللاعب الإنجليزي واين روني، الذي يوصف بأنه "فتى إنجلترا الذهبي"، الأربعاء، اعتزاله اللعب دوليا، بعد حوالي 14 عاما أصبح فيها الهداف التاريخي برصيد 53 هدفا لمنتخب إنجلترا، الذي لم يسبق له الفوز ببطولة كأس العالم لكرة القدم منذ عام 1966.

وسجل روني، الاثنين الماضي، هدفه رقم 200 في الدوري الإنجليزي الممتاز، لفريق إيفرتون الذي عاد إليه بعد رحيله من مانشستر يونايتد. وقدم روني، البالغ من العمر 31 عاما، أداء أشاد به خبراء كرة اللقاء خلال أول مباراتين في الموسم الجديد من الدوري مع إيفرتون، في بداية جديدة تبدو مبشرة له وللفريق.

بالصور: بعد رحيل روني إلى إيفرتون.. تعرف على أبرز ضحايا مورينيو عبر التاريخ

وقال روني، في بيان، إنه "من الرائع اتصال جاريث ساوثجيت (مدرب منتخب انجلترا) بي هذا الأسبوع ليبلغني أنه يريد اعادتي لتشكيلة منتخب إنجلترا في المباريات المقبلة. أقدر هذا حقا". وأضاف: "ومع ذلك، وبعد أن فكرت طويلا وكثيرا. أبلغت جاريث أنني قررت اعتزال اللعب دوليا".

وأكد روني أنه سيظل "مشجعا متحمسا لمنتخب إنجلترا". وقال: "أحد الأسباب القليلة لشعوري بالأسف هو أنني لم أكن جزءا من أي تشكيلة ناجحة لإنجلترا في أي بطولة". وأضاف: "كل مرة كان يتم اختياري فيها كلاعب أو كقائد كانت تمثل ميزة حقيقية وأشكر جميع من ساعدني. لكنني أؤمن أن الوقت قد حان للرحيل".