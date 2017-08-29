شاهد.. تحدي رمي كرة السلة يجتاح الانترنت!

شاهد.. تحدي رمي كرة السلة يجتاح الانترنت!

رياضة
آخر تحديث الثلاثاء, 29 اغسطس/آب 2017; 08:23 (GMT +0400).
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1:57

هذا الطوق الصغير أثار ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.

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