رياض محرز يغادر ليستر سيتي.. فأيّ نادٍ سيتعاقد معه خلال الساعات المقبلة؟

الجزائ (CNN)— غادر الدولي الجزائري رياض محرز مكان إقامة المنتخب الوطني الجزائري في سيدي موسى اليوم الخميس، لأجل ترسيم "تعاقده مع ناديه الأوروبي الجديد"، وفق ما نقلته الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) اليوم الخميس، آخر موعد لسوق الانتقالات في بريطانيا.

وقال الاتحاد إنه والطاقم الفني الوطني قد سمحا لمحرز بمغادرة التربص الإعدادي الذي يجريه المنتخب الوطني استعدادا لمباراة زامبيا في تصفيات مونديال 2018، لأجل "السفر بسرعة اليوم الخميس"، وسيلتحق محرز بالمنتخب الوطني في لوساكا الزامبية، إذ إن بعثة المنتخب سبقته صباح اليوم إلى العاصمة الزامبية.

وربطت عدة تقارير إعلامية بين مغادرة محرز لفريقه ليستر، وبين انتقاله إلى فرق متعددة منها برشلونة ومانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام وأرسنال وروما الإيطالي، إذ سادت تكهنات بإمكانية انتقاله إلى واحد من الفرق المذكورة قبل إعلان إغلاق سوق الانتقالات في بريطانيا الساعة الـ11 ليلا بالتوقيت المحلي (يمدد السوق لحوالي يوم كامل في اسبانيا).

وفاز محرز بلقب أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2016، كما فاز مع ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي لموسم 2015/2016، ولقب أفضل لاعب في الدوري للموسم ذاته، في أول لقب يحققه لاعب من بلد عربي، قبل أن يتراجع مستوى الفريق كثيرا خلال الموسم المنصرم، ومعه مستوى محرز.