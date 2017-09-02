تصفيات كأس العالم.. الجزائر تقترب من التوديع والمغرب يحيي آماله ومصر تتعثر

الرباط (CNN)— شهدت منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2018 نتائج متبانية لبلدان شمال إفريقيا، فقد تعثر المنتخب الجزائري وبات يحتاج لشبه معجزة لأجل التأهل لمونديال روسيا، فيما أحيى المنتخب المغربي آماله بالتأهل بفوز كاسح، وحقق المنتخب التونسي العلامة الكاملة بفوز ثالث، بينما انهزم المنتخب المصري لكن حظوظه لا تزال مستمرة، فيما تستمر ليبيا دون أيّ نقطة.

وانهزم المنتخب الجزائري اليوم السبت خارج قواعده أمام المنتخب الزامبي بهدف مقابل 3 أهداف، ورغم أنه لا يزال لم يودع بعد حسابيا، إلّا أن الأمل تضاءل كثيرا في استمرار الحضور بكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، بعد نجاح ثعالب الصحراء في التأهل خلال نسختي 2010و 2014.

وبهذه الهزيمة، يحتل المنتخب الجزائري المركز الرابع والأخير في المجموعة الثانية برصيد نقطة وحيدة، بينما خطا المنتخب النيجيري بشكل كبير نحو التأهل بعد تحقيقه الانتصار الثالث على التوالي برصيد تسع نقاط، فيما تأتي زامبيا بالمركز الثاني بأربع نقاط، والكامرون بالمركز الثالث بنقطتين.

وفاز المنتخب التونسي أمس الجمعة على ضيفه منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل هدف واحد، مضاعفا حظوظه في التأهل عن المجموعة الأولى بعد تربعه في الصدارة بتسع نقاط، متفوقا على الكونغو الديمقراطية التي تأتي ثانية بست نقاط، ثم غينيا ثالثة بثلاث نقاط، وأخيرا ليبيا أخيرا بصفر نقطة.

كما سحق المنتخب المغربي نظيره المالي بستة أهداف لصفر، منعشا حظوظه في التأهل عن المجموعة الثالثة بعدما رفع رصيده إلى خمس نقاط، وتجري حاليا مباراة ساحل العاج والغابون، إذ يتمنى المغاربة أن تنتهي بالتعادل أو هزيمة ساحل العاج الذي يمتلك أربعة نقاط من مبارتين، بينما يمتلك الغابون نقطتين، ثم مالي أخيرة بنقطة واحدة من 3 مباريات.

وانهزم المنتخب المصري خارج الديار أمام نظيره الأوغندي بهدف وحيد، الأمر الذي أجبره إلى التراجع إلى المركز الثاني بست نقاط، مقابل سبع نقاط للأوغنديين الذين انقضوا على الصدارة، ثم غانا بنقطتين، والكونغو بنقطة وحيدة، ولا تزال حظوظ منتخب الفراعنة للتأهل قائمة، إذ يستضيف أوغندا خلال الأسبوع القادم ويتيح له الفوز استعادة الصدارة.