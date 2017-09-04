من جدة إلى روسيا.. السعودية تطمح للفوز على اليابان وبلوغ كأس العالم للمرة الخامسة

دبي، الإمارت العربية المتحدة (CNN) – يلتقي المنتخب السعودي بنظيره الياباني على أرضية ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة، الثلاثاء، بطموح تحقيق الفوز وضمان التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الأخيرة من تصفيات المونديال عن القارة الآسيوية.

فبعد أن خسر من الإمارات في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف وحيد، يسعى الأخضر السعودي للاستفاقة من كبوته بتحقيق فوز على المنتخب الياباني، ليبلغ كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه.

من جانبها، تنتظر الجماهير السعودية فوز منتخب بلادها على الساموراي الياباني للمرة الأولى منذ كأس آسيا 2007، حين فاز الأخضر السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وحقق المنتخب السعودي نتائج مميزة خلال التصفيات الحالية، إذ حصد 16 نقطة من تسع مباريات، بعد ان فاز في خمس مباريات وتعادل في مواجهة وخسر ثلاث مباريات في مجموعة سميت بمجموعة الموت لأنها تضم كبار القارة الآسيوية مثل اليابان وأستراليا، بالإضافة إلى السعودية والإمارات والعراق وتايلاند.

تواجه المنتخبان في 12 مباراة سابقة، فاز المنتخب الياباني في ثمان منها وكان الفوز للأخضر السعودي في ثلاث مواجهات، وحدث التعادل في مواجهة واحدة.

يراهن المنتخب السعودي على أجنحته السريعة بالإضافة إلى وسط ميدانه المتميز، لكن الجماهير السعودية تبقى متخوفة من هبوط المستوى الفني للمهاجم محمد السهلاوي والأخطاء التي وقع بها الدفاع وحارس المرمى في المباريات الأخيرة، وهي التي حرمت الأخضر من الوصول مبكرا إلى مونديال روسيا.

يذكر أن الأخضر سينتظر نتيجة مباراة أستراليا وتايلاند، إذ يجب عليه أن يحقق الفوز على اليابان ويتفوق بفارق الأهداف عن أستراليا بحال فوزها على تايلاند، في حين سيتأهل المنتخب السعودي إلى المونديال رسميا في حال خسارة أستراليا أو تعادلها، وفوزه على اليابان.