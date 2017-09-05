تونس ومصر والمغرب.. فرسان أفريقيا على أبواب كأس العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يحل المنتخب التونسي ضيفاً ثقيلاً على منتخب الكونغو الديمقراطية، في الوقت الذي سيستقبل المنتخب المصري نظيره الأوغندي، ويلعب المغرب أمام مالي، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2018 عن القارة الأفريقية.

تونس على بعد خطوتين عن المونديال

على أرضية ملعب الشهداء في العاصمة الكونغولية، كينشاسا، يحل نسور قرطاج ضيوفاً على الكونغو الديمقراطية في مباراة يطمح من خلالها المنتخب التونسي إلى حسم بطاقة التأهل عن المجموعة الأولى.

ويتصدر أبناء العاصمة، تونس، فرق المجموعة برصيد تسع نقاط، متفوقين على منتخب الكونغو الديمقراطية بفارق ثلاث نقاط، وبذلك سيصل التونسيون إلى نقطتهم رقم 12 في حال فوزهم ويصبحوا على بعد نقطة وحيدة من التأهل إلى كأس العالم في الجولتين الأخيرتين.

وغابت تونس عن المونديال منذ نسخة عام 2006 في ألمانيا، إذ عانى الجمهور التونسي من الخيبات المتتالية في التصفيات خلال نسختي 2010 و2014، بالإضافة إلى فشل المنتخب المتكرر في بطولة كأس أمم أفريقيا.

مصر في مباراة اعتلاء القمة من جديد

بعدما خسر المنتخب المصري في أوغندا بهدف نظيف، يسعى الفراعنة للانتقام من المنتخب الأوغندي وخطف ثلاث نقاط منه في مصر، من أجل العودة إلى صدارة المجموعة بعد أن فقدها لصالحه.

وتحتل مصر المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد ست نقاط، وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر، منتخب أوغندا، الذي انتزع الصدارة في الجولة الماضية، وفي حال فوز مصر ستقترب بنسبة كبيرة من التأهل مع تبقي جولتين.

ولم يتأهل الفراعنة إلى كأس العالم منذ عام 1990، لذلك سيكون تأهل المنتخب المصري إلى المونديال خلال النسخة الحالية، إنجازاً كبيراً في تاريخ الكرة المصرية.

المغرب أمام فرصة ذهبية

يدخل المنتخب المغربي مباراته أمام مالي بروح معنوية عالية بعد أن اكتسحها في المغرب بسداسية نظيفة، لينعش المغاربة آمالهم بالوصول للمونديال.

ويطمح أسود الأطلس للفوز على مالي والوصول إلى النقطة الثامنة في المجموعة الثالثة، في محاولة لانتزاع الصدارة من ساحل العاج، الذي سيلعب مباراة صعبة أمام الغابون في العاصمة الغابونية برازافيل.

وغاب المنتخب المغربي عن كأس العالم منذ نسخة عام 1998، لتصبح الجماهير المغربية متعطشة لرؤية منتخبها يمثل البلاد في كأس العالم.