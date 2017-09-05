السعودية تعود للمونديال.. الأخضر أول منتخب عربي في كأس العالم 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق المنتخب السعودي الإنجاز المرجو منه بعد أن وصل إلى نهائيات كأس العالم 2018، إثر فوزه على المنتخب الياباني بهدف نظيف، ليتأهل للمحفل العالمي للمرة الخامسة في تاريخه، ولأول مرة من نسخة عام 2006.

فعلى أرضية ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة، تقدم الأخضر السعودي عبر فهد المولد عند الدقيقة 63، من تسديدة صاروخية سكنت المرمى الياباني.

وحافظ نجوم المنتخب السعودي على تقدمهم طيلة دقائق المباراة، حتى أعلن الحكم صافرة نهاية اللقاء، وتأهل الأخضر السعودي لمونديال روسيا رسميا.

وبهذا الفوز، وصل السعوديون إلى النقطة رقم 19، ليتفوق المنتخب السعودي على نظيره الأسترالي بفارق الأهداف ويحتل المركز الثاني، خلف اليابان بنقطة وحيدة.

يذكر أن السعودية وصلت لكأس العالم للمرة الخامسة في تاريخها، وأصبحت أول منتخب عربي يبلغ المحفل العالمي خلال التصفيات الحالية.