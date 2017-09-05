الحلم يستمر.. السومة يضرب إيران بهدف قاتل ويعبر بسوريا إلى الملحق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصل المنتخب السوري للملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2018 في روسيا، بعد أن خطف نقطة التعادل من المنتخب الإيراني في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة عبر النجم عمر السومة، لينتظر المنتخب الذي سيحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية بعد مباراة السعودية واليابان.

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فعلى أرضية ملعب أزادي في العاصمة الإيرانية، طهران، تقدم نسور قاسيون عند الدقيقة 13 عبر اللاعب تامر حاج محمد، قبل أن تتعادل إيران في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، عبر اللاعب سردار أزمون.

وفي الشوط الثاني، دخل المنتخب الإيراني بروح معنوية عالية ونجح في تسجيل الهدف الثاني عبر سردار نفسه، عند الدقيقة 64، ليظن الجميع أن المباراة قد انتهت.

وقبل نهاية الوقت الإضافي للمباراة بدقيقتين، ظهر النجم عمر السومة، وسجل أحد أثمن الأهداف في تاريخ الكرة السورية، لتنتهي المباراة بهدفين لمثلهما.

وبهذا التعادل، وصل المنتخب السوري إلى نقطته رقم 13 ليحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن منتخب أوزبكستان، لينتظر المنتخب الذي سيحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية بعد مباراة السعودية واليابان، ليلعب امامه مباراتي الملحق الآسيوي.