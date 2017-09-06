الدباس: أصبحنا من عمالقة آسيا.. وعمر السومة أنقذنا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد نائب رئيس الاتحاد السوري ومدير المنتخب السوري لكرة القدم، محمد فادي الدباس، أن منتخب بلاده أصبح أحد عمالقة القارة الآسيوية، مشيرا إلى أن عمر السومة قام بواجبه وأنقذ الفريق، لكنه رفض في الوقت نفسه أن يختصر الإنجاز على لاعب واحد وأكد أن جميع اللاعبين كانوا أبطالا في المباراة، وفقا لتصريحات أدلى بها للموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي بعد تأهل سوريا للملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2018 في روسيا.

وقال دباس "نحن لا نخشى مواجهة أي فريق في الملحق، فنحن اليوم من عمالقة القارة الآسيوية"، في إشارة إلى أن المنتخب السوري لا يخشى مواجهة أستراليا في الملحق.

أما عن مباراة إيران والتي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، الثلاثاء، أكد مدير المنتخب السوري أن الفريق "لعب بتركيز عال خلال الـ30 دقيقة الأولى من المباراة، لكن حدثت أخطاء بعد ذلك، وهذا أمر طبيعي في كرة القدم".

وبشأن المهاجم عمر السومة الذي عاد للمنتخب بعد غياب دام ست سنوات، أكد الدباس أن اللاعب "قام بواجبه، وأنقذنا من الخروج، لكنني لا أريد أن أربط الإنجاز بلاعب واحد، فجميع اللاعبين كانوا أبطالا".

يذكر أن سوريا احتلت المركز الثالث في المجموعة الأولى وتأهلت إلى الملحق الآسيوي الذي ستواجه فيه أستراليا، قبل أن تلعب الملحق العالمي أمام صاحب المركز الحامس في تصفيات أمريكا الشمالية، في حال فوزها على المنتخب الأسترالي.