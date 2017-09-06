تصفيات أفريقيا.. المغرب يفرط بفرصة اقتناص الصدارة من ساحل العاج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أضاع المنتخب المغربي فرصة اقتناص صدارة المجموعة الثالثة، بعد أن تعادل سلبيا مع المنتخب المالي على أرضية ملعب 26 مارس، ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2018 عن قارة أفريقيا.

وأضاع أسود الأطلس فرصة تسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء، كما فرط المنتخب المغربي فرصا سهلة أمام المرمى المالي، وذلك بسبب قلة تركيز المهاجمين وتألق حارس منتخب مالي.

وفرط المنتخب المغربي بفرصة اقتناص الصدارة من منتخب ساحل العاج، الذي كان قد خسر أمام الغابون، ليرتفع رصيد المغرب إلى 6 نقاط، ويصبح على بعد نقطة وحيدة من المتصدر مع تبقي جولتين على النهاية.

يذكر أن المغرب سيواجه الغابون على أرضه وبين جماهيره في الجولة القادمة، وسيحل ضيفا على ساحل العاج في المباراة الأخيرة في التصفيات.