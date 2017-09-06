مصر وتونس تقتربان من الوصول إلى كأس العالم 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتزع المنتخب المصري صدارة المجموعة الخامسة من أوغندا بعد فوزها عليها بهدف نظيف، في حين تعادلت تونس مع الكونغو الديمقراطية وحافظت على صدارة المجموعة الأولى، وذلك في تصفيات كأس العالم 2018 عن قارة أفريقيا.

فعلى أرضية ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية المصرية، سجل المنتخب المصري الهدف الوحيد في المباراة عبر النجم محمد صلاح عند الدقيقة السادسة من عمر اللقاء.

وبها الفوز، وصل الفراعنة إلى نقطتهم رقم 9 في المجموعة الخامسة، ليستعيدوا صدارة المجموعة من المنتخب الأوغندي، ويتفوق عليه بفارق نقطتين.

من جانيه، خطف المنتخب التونسي تعادلا ثمينا مع الكونغو الديمقراطية، في العاصمة الكونغولية، كينشاسا، بهدفين لمثلهما، إذ تقدمت الكونغو عند الدقيقة 10 عبر اللاعب مانغولو، قبل أن يضيف زميله مبوكو الهدف الثاني عند الدقيقة 48.

رفض التونسيون الهزيمة، وعادوا ليسجلوا الهدف الأول عبر اللاعب الكونغولي موكي بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 78، قبل أن يسجل أنيس بدري الهدف الثاني لنسور قرطاج عند الدقيقة 79، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وحافظ المنتخب التونسي على صدارته للمجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، متفوقا على الكونغو الديمقراطية بفارق ثلاث نقاط، ليصبح على بعد أربع نقاط من التأهل الرسمي للمونديال.