كيف تساعد ثورة التكنولوجيا في تحسين كرة القدم؟ 

كيف تساعد التكنولوجيا في تحسين كرة القدم؟

رياضة
آخر تحديث منذ33 دقيقة.
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1:05

النظام تستخدمه عدة أندية أوروبية شهيرة، منها إيه سي ميلان وتوتنهام

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تشهد كرة القدم زيادة سريعة في استخدام التكنولوجيا والبيانات المتاحة للاعبين، فريق باير ليفركوزن الألماني في مقدمة هذه الثورة التكنولوجية.
 

رياضة كرة القدمرياضةتكنولوجياتقنية وتكنولوجيا