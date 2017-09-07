أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تشهد كرة القدم زيادة سريعة في استخدام التكنولوجيا والبيانات المتاحة للاعبين، فريق باير ليفركوزن الألماني في مقدمة هذه الثورة التكنولوجية.
كيف تساعد ثورة التكنولوجيا في تحسين كرة القدم؟
كيف تساعد التكنولوجيا في تحسين كرة القدم؟
رياضة
آخر تحديث منذ33 دقيقة.
1:05
النظام تستخدمه عدة أندية أوروبية شهيرة، منها إيه سي ميلان وتوتنهام
أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تشهد كرة القدم زيادة سريعة في استخدام التكنولوجيا والبيانات المتاحة للاعبين، فريق باير ليفركوزن الألماني في مقدمة هذه الثورة التكنولوجية.
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