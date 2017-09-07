كيف تساعد ثورة التكنولوجيا في تحسين كرة القدم؟ 

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تشهد كرة القدم زيادة سريعة في استخدام التكنولوجيا والبيانات المتاحة للاعبين، فريق باير ليفركوزن الألماني في مقدمة هذه الثورة التكنولوجية.

