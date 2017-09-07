القطري ناصر الخليفي: ليس لدينا ما نخفيه بصفقات سان جرمان

باريس، فرنسا (CNN) -- قال رئيس نادي باريس سان جرمان، ناصر الخليفي، إن إدارته ليس لديها ما تخفيه في الصفقات المالية الضخمة التي عقدتها مؤخرا، وذلك بعد فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقا موسعا حول إمكانية مخالفة فريق العاصمة الفرنسية لقواعد الشفافية المالية.

وقال الخليفي، في مؤتمر صحفي للنادي، ردا على سؤال حول التحقيق الذي فتحه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "كما قلت دائماً، نحن واثقون جداً من موقفنا بالنسبة لشراء اللاعبين. سيقوم الاتحاد الأوربي لكرة القدم بما يشاء، لكننا فعلنا كل شيء بطريقة شفافة. لم نخف أي شيء."

وأضاف رجل الأعمال القطري: "لسنا بحاجة لإخفاء أي شيء. أخبرت الاتحاد بأنه مرحب بهم في مكتبنا، وبكل سرور، لأننا لا نخفي أي شيء. نفعل كل شيء بشفافية. ليس لدي أمر أقوله. شكراً.

وكان نادي العاصمة الفرنسية، باريس سان جرمان، قد عقد خلال الأسابيع الماضية صفقتين من بين الأكبر على صعيد كرة القدم، إذ وقّع عقدا مع البرازيلي نيمار مقابل 263 مليون دولار، ليستحوذ عليه من برشلونة الأسباني، كما وقّع عقدا باهظ الكلفة لاستعارة مبابي من موناكو الفرنسي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قبل أيام فتح تحقيق رسمي مع النادي بشأن صفقاته وتوازنه المالي.