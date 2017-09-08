أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من محبي رياضة الجودو بشكل كبير، لذا لم يكن حضوره مفاجأة في بطولة للجودو مع رئيس الوزراء الياباني شينزو، فقد ساعد شحبه للعبة واحترافها على تعزيز انتشارها في روسيا.
كيف أثر "الأستاذ" بوتين على رياضة الجودو؟
كيف أثر "الأستاذ" بوتين على رياضة الجودو؟
رياضة
آخر تحديث الجمعة, 08 سبتمبر/ايلول 2017; 10:41 (GMT +0400).
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أدى شغف الرئيس الروسي برياضة الجودو إلى تعزيز مكانتها بين الشعب الروسي واقتداء الناس به وطموحهم ليكونوا مثله.
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