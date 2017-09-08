كيف أثر "الأستاذ" بوتين على رياضة الجودو؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من محبي رياضة الجودو بشكل كبير، لذا لم يكن حضوره مفاجأة في بطولة للجودو مع رئيس الوزراء الياباني شينزو، فقد ساعد شحبه للعبة واحترافها على تعزيز انتشارها في روسيا.