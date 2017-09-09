ليفانتي يفرض التعادل على ريال مدريد في "برنابيو"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – فاجئ الوافد الجديد للدوري الإسباني، ليفانتي، حامل اللقب، ريال مدريد، وفرض عليه التعادل الإيجابي بهدف لمثله في الجولة الثالثة من الدوري، ليتعثر الفريق الملكي للمرة الثانية على أرضه وبين جماهيره، بعد أن تعادل مع فالنسيا في الجولة الماضية.

فعلى أرضية ملعب سانتياغو برنابيو، تقدم الضيوف أولا عند الدقيقة 12 عبر اللاعب إيفان لوبيز ألفاريز، قبل أن يتعادل الريال عبر لوكاس فاسكيز، عند الدقيقة 36، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني، حاول الفريق الملكي تسجيل الهدف الثاني، لكن صمود دفاع ليفانتي حال دون ذلك، قبل أن يتعرض مارسيلو للطرد عند الدقيقة 89، لتنتهي المباراة بنفس نتيجة الشوط الأول.

وبهذا التعادل، وصل الريال إلى نقطته الخامسة، ليحتل المركز الرابع في دول ترتيب الليغا مؤقتا، كما وصل ليفانتي إلى نفس الرصيد من النقاط، ليحتل المركز الخامس مؤقتا كذلك.