عمر عبد الرحمن: جئنا إلى الرياض للفوز على الهلال والتأهل لنصف نهائي أبطال آسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد النجم الإماراتي، عمر عبد الرحمن، أن نادي العين يسعى للفوز على الهلال السعودي من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الإياب بين الفريقين في إياب الدور ربع النهائي للبطولة الأغلى على مستوى القارة الآسيوية.

وقال عبد الرحمن في المؤتمر الصحفي: "جئنا إلى الرياض لتحقيق التأهل إلى نصف النهائي والفوز على الهلال"، كما شدد على أن فريقه يجب أن يظهر كل ما لديه من قوة أمام الفريق السعودي مع احترام طموحات الزعيم الهلالي.

وأضاف اللاعب الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في القارة الآسيوية لعام 2016: "سندخل اللقاء بهدف الفوز بالتأكيد خصوصا وأننا سنخوض التحدي غدا بفرصتي الفوز أو التعادل".

وكان العين قد تعادل سلبيا مع الهلال في مباراة الذهاب، التي أقيمت على أرضية ملعب الشيخ هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، ليحتاج إلى تعادل إيجابي أو فوز في الإياب للعبور إلى نصف النهائي للمرة الثانية على التوالي.

يذكر أن عمر عبد الرحمن لعب في صفوف الفئات السنية في الهلال، ودعمه مشجعو الفريق الأزرق بالإضافة إلى الجماهير العيناوية ليفوز باستفتاء CNN بالعربية لأفضل لاعب عربي لموسم 2016/2017.