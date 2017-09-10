المعيوف: أتمنى ألا نتأثر بالغيابات.. ونسعى لبلوغ نصف النهائي على حساب العين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شدد حارس نادي الهلال السعودي، والفائز بجائزة أفضل حارس عربي لموسم 2016/2017 باستفتاء CNN بالعربية، عبدالله المعيوف، على أهمية تأهل فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة الزعيم السعودي بالعين الإماراتي ضمن إياب الدور ربع النهائي للبطولة الآسيوية.

وقال المعيوف "أتمنى أن نظهر بمستوى مشرف، لنثبت قوة استعدادنا لخوض هذه المباراة، وشدد على أهمية الفوز في المباراة والتأهل إلى نصف النهائي وأكد أن البطولة الآسيوية تعتبر مهمة بالنسبة للفريق الهلالي".

وأضاف حارس المنتخب السعودي والذي تأهل مؤخرا إلى كأس العالم 2018 في روسيا "أتمنى بألا نتأثر بالغيابات وأن نحقق نتيجة إيجابية في مباراة الغد لنتأهل إلى الدور المقبل".

وعن السياسة التي يتبعها الزعيم السعودي في البطولة الآسيوية، أكد المعيوف أن فريقه يتبع "سياسة خطوة بخطوة في دوري أبطال آسيا"، حسب تعبيره.

يذكر أن الهلال سيواجه العين، الإثنين، في العاصمة السعودية، الرياض، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، إذ يحتاج الهلال لتحقيق الفوز من أجل التأهل المباشر للمربع الذهبي.