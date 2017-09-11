الهلال يهزم العين ويعبر إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اكتسح الهلال السعودي ضيفه العين الإماراتي بثلاثية نظيفة، ضمن مباراة إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، ليعبر إلى نصف النهائي، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي في مدينة العين الإماراتية.

فعلى أرضية ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية، الرياض، تقدم الزعيم السعودي عند الدقيقة 42 عبر المهاجم البرازيلي كارلوس إدواردو، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويسجل الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، وبينما كان العين يحاول تسجيل هدف يعيده إلى المباراة، عاد إدواردو وسجل "هاتريك"، عند الدقيقة 74، ليطلق رصاصة الرحمة على آمال الزعيم الإماراتي.

وبهذا الفوز، وصل الهلال إلى الدور نصف النهائي للمرة الأولى منذ عام 2015، حين خسر أمام الأهلي الإماراتي، في حين سينتظر الزعيم السعودي الفائز من مباراة الأهلي السعودي وبيروزي الإيراني ليتعرف على هوية الفريق الذي سيواجهه في المربع الذهبي.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي ينتصر فيها الهلال على العين بثلاثية نظيفة في بطولة دوري أبطال آسيا، بعد أن حقق النتيجة نفسها في نصف نهائي البطولة عام 2014، على أرضية نفس الملعب.