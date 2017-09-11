"ضيق الوقت" يمنع المنتخب السوري من مواجهة أستراليا في أبوظبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – توجه الاتحاد السوري لكرة القدم بالشكر للحكومة الإماراتية على قبولها إقامة مباراة الذهاب بين المنتخب السوري ونظيره الأسترالي ضمن مباريات الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا، وأكد أن الفترة الزمنية لن تسمح له باستصدار تأشيرات دخول للاعبي المنتخب إلى الإمارات، وذلك في بيان رسمي حصلت CNN على نسخة منه.

وجاء في البيان "تتقدم إدارة المنتخب الوطني لكرة القدم بالشكر والامتنان لحكومة أبوظبي التي أبدت استعدادها لاستضافة مباراة ذهاب منتخبنا مع نظيره الأسترالي لكن عدم إمكانية اتحاد الكرة لاستصدار التأشيرات المطلوبة لضيق الوقت حال دون إتمام الاستضافة".

وأضاف الاتحاد السوري في بيانه الإعلامي "كما تشكر إدارة المنتخب الاتحادات العربية لكرة القدم التي أبدت رغبتها واستعدادها لاستضافة مباراة ذهاب المنتخب الوطني وتؤكد أن ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي غير دقيق".

وعن هوية البلد المضيف أكد الاتحاد أنه "سيتم الإعلان رسميا عن مكان إقامة مباراة الذهاب في مؤتمر صحفي يعقده مدير المنتخب فور إبلاغ الاتحاد السوري بموافقة الاتحادين الدولي والآسيوي على مكان إقامة اللقاء، علما أن الأرض المؤقتة للمنتخب هي ملعب جيبات في ملاكا الماليزية حتى إقرار مكان بديل".

يذكر أن عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي كانت قد أشارت إلى أن العاصمة الإماراتية، أبوظبي، ستستضيف مباراة ذهاب الملحق الآسيوي بين سوريا وأستراليا، الأرم الذي نفاه الاتحاد السوري في بيانه.