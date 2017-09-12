الحلم يضيع.. الأهلي يخسر من بيروزي ويودع دوري أبطال آسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ودع الأهلي السعودي بطولة دوري أبطال آسيا بعد خسارته أمام بيروزي الإيراني، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في إياب الدور ربع النهائي، ليتفوق الفريق الإيراني بمجموع المباراتين بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، ويعبر إلى نصف النهائي ليواجه الهلال السعودي.

فعلى أرضية ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، تقدم الفريق الإيراني عبر اللاعب علي عليبور، لينتهي الشوط الأول بتقدم بيروزي بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، تعادل الأهلي عبر صالح العمري عند الدقيقة 52، وبقي التعادل سيد الموقف حتى الدقيقة 82، حين تحصل بيروزي على ركلة جزاء، ترجمها اللاعب غودوين مينسا، إلى هدف التقدم عند الدقيقة 83.

وفي الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، وبينما كان يحاول "الراقي" العودة للمباراة، تحصل الفريق الإيراني على ركلة جزاء سجلها اللاعب مهدي طارمي، لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وبهذا الفوز، بلغ بيروزي الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا، ليلاقي الزعيم السعودي، الهلال، والذي تأهل على حساب العين الإماراتي، الإثنين.