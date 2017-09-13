ليونيل ميسي يفك عقدة بوفون ويقود برشلونة للانتقام من يوفنتوس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اكتسح برشلونة مضيفه يوفنتوس بثلاثية نظيفة، كما فك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عقدة عدم تسجيله في مرمى الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون ودك مرماه بهدفين، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

فعلى أرضية ملعب "كامب نو"، تقدم أبناء كتالونيا عبر ميسي عند الدقيقة 45، ليسجل هدفه التاريخي الاول في مرمى بوفون، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، عاد البرغوث الأرجنتيني وشكل إزعاجا كبيرا لمدافعي يوفنتوس حين ساهم في صناعة الهدف الثاني للنجم الكرواتي إيفان راكيتيتش، عند الدقيقة 56، قبل أن يتكفل ميسي نفسه بالهدف الثالث عند الدقيقة 62، لتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة لـ "البلاوغرانا".

وانتقم برشلونة من هزيمته في الدور ربع النهائي لنفس البطولة الموسم الماضي، حين خسر من يوفنتوس بثلاثية نظيفة في مدينة تورينو الإيطالية.

من جانبه، هزم مانشستر يونايتد ضيفه بازل السويسري، بثلاثية نظيفة في مباراته الأولى في البطولة منذ نسخة عام 2014، في الوقت الذي فاز فيه تشيلسي بسداسية نظيفة على كارياكا أغدام الأذربيجاني في مباراته الأولى كذلك في دوري الأبطال منذ نسخة 2016.

وفي نتائج أخرى، اكتسح باريس سان جيرمان مضيفه سيلتيك الإسكتلندي بخماسية نظيفة، وفاز بايرن ميونخ بثلاثة أهداف نظيفة على أندرلخت البلجيكي، في الوقت الذي تعادل فيه روما الإيطالي مع أتلتيكو مدريد سلبيا.