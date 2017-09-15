ترتيب الفيفا.. مصر الأولى عربيا والجزائر تتقهقر والمغرب يتقدم

الرباط (CNN)— حافظت مصر على صدارة الدول العربية في ترتيب الفيفا الصادر أمس الخميس 14 سبتمبر، رغم تراجعها بخمسة مراكز لتحلّ بذلك في المركز 30، بينما تراجع المنتخب الجزائري بـ14 مقعدا محتلا بذلك المركز 62، فيما تقدم المغرب أربعة مراكز، محتلا المركز 56.

ورغم استمراره في صدارة مجموعته في تصفيات كأس العالم، إلّا أن المنتخب المصري تراجع خمسة مراكز دفعة واحدة في هذا التصنيف الشهري، وقد تكون هزيمته أمام المنتخب الأوغندي سببا في التراجع، بينما مكّن الفوز ثم التعادل في المبارتين الأخيرتين خلال التصفيات المنتخب التونسي من التقدم ثلاثة مراكز، محتلا المركز 31.

وانتقل المغرب، الذي يوجد في المركز الثاني بمجموعته، إلى المركز الرابع عربيا، و56 عالميا متقدما بأربعة مراكز، وقد كان ممكنا له أن يتقدم أكثر لو عاد بنتيجة الفوز من مالي، فيما أدى تبخر آمال الجزائر في التأهل، بعد الهزيمة المزدوجة أمام زامبيا، إلى تراجعها بشكل كبير لم يعهده متتبعو المنتخب منذ فترة طويلة، محتلة بذلك المركز الخامس عربيا.

وجاءت السعودية في المركز الثالث عربيا بحلولها في المركز الـ53 بعد ضمان التأهل إلى كأس العالم، متقدمة بستة مراكز عن ترتيب شهر أغسطس، فيما تصدرت ألمانيا الترتيب العالمي، متبوعة بالبرازيل، ثم البرتغال.