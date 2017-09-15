متفوقا على ميسي ورونالدو.. محمد صلاح أفضل لاعب في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفوق النجم المصري محمد صلاح على نخبة من ألمع نجوم الكرة العالمية وعلى رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ونظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو، ونال جائزة أفضل لاعب في الأسبوع الأول من بطولة دوري أبطال أوروبا، وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم على موقع تويتر.

وتفوق صلاح على منافسيه في التصويت الذي أجري على الموقع الرسمي لـ "يويفا"، إثر حصوله على نسبة 51 في المائة من الأصوات مقابل 20 في المائة لميسي و12 في المائة لرونالدو.

وتألق الفرعون المصري مع نادي ليفربول في المباراة التي لعبها أمام فريق إشبيلية الإسباني إذ سجل هدفا وقام بالعديد من المراوغات الناجحة على الجهة اليسرى بالإضافة إلى سرعته التي سببت قلقا كبيرا لمدافعي الفريق الإسباني.

يختلف متابعو كرة القدم على ما إذ كان صلاح يستحق الفوز بهذا التصويت، نظرا لتألق ميسي اللافت وتسجيله لهدفين وصناعته لآخر أمام يوفنتوس وتألق رونالدو وتسجيله لهدفين أيضا أمام أبويل نيقوسيا القبرصي، ولكن النجم المصري لم يكن أقل أداء وتأثيرا مع فريقه من نظيريه.

يذكر أن صلاح تفوق على جميع التوقعات منذ قدومه إلى الفريق الإنجليزي، إذ سجل هدفين في الدوري الإنجليزي خلال خمس مواجهات خاضها، بالإضافة إلى تسجيله في دوري الأبطال أمام إشبيلية وآخر أمام هوفنهايم في التصفيات المؤهلة للبطولة الأوروبية.