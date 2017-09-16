الأهلي والترجي يتعادلان في الإسكندرية.. وحسم التأهل سيكون في تونس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تعادل الأهلي المصري مع ضيفه الترجي التونسي بهدفين لمثلهما، في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وهي النتيجة التي تخدم الفريق التونسي أكثر مما سيستفيد منها النادي المصري، وفي مباراة شهدت حضورا جماهيريا غفيرا من قبل الجماهير الأهلاوية والتونسية.

فعلى أرضية ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية المصرية، تقدم الأهلي أولا عبر اللاعب عبد الله السعيد عند الدقيقة 11، من علامة الجزاء، قبل أن يتعادل الترجي عبر اللاعب طه ياسين الخنيسي عند الدقيقة 21، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، تقدم الضيوف للمرة الأولى في المباراة عبر اللاعب عيلان الشعلاني، بخطأ فادح من الحارس شريف إكرامي، عند الدقيقة 48، ليتعادل الأهلي عبر اللاعب المغربي وليد ازارو، عند الدقيقة 67، لتنتهي المباراة بهدفين لمثلهما.

وبهذه النتيجة، يحتاج الأهلي إلى تحقيق الفوز أو التعادل بأكثر من هدفين لمثلهما في مباراة الإياب، في حين يكفي التعادل السلبي أو الإيجابي بأقل من هدفين أو الفوز بأي نتيجة ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة الأفريقية.

يذكر أن لقاء الإياب سيقام في الملعب الأولمبي في مدينة رادس التونسية، في 23 من سبتمبر/أيلول الجاري، وهو اللقاء الذي سيحدد المتأهل إلى المربع الذهبي.