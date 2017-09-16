محمد صلاح يرد على منتقديه بهدف في بيرنلي.. والسيتي يكتسح واتفورد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أنقذ النجم المصري محمد صلاح ناديه، ليفربول، من السقوط في فخ الهزيمة أمام بيرنلي، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بين الفريقين، في الوقت الذي اكتسح فيه مانشستر سيتي مضيفه واتفورد بسداسية نظيفة، لينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتا.

ففي المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب أنفيلد رود في مدينة ليفربول، تقدم الضيوف أولا عبر اللاعب الكندي، سكوت إيرفيلد، عند الدقيقة 26، قبل أن يتعادل أصحاب الأرض عبر الفرعون المصري بعدها بأربع دقائق.

وبهذا الهدف وصل النجم المصري إلى هدفه الثالث في أول خمس مباريات له في "البريميرليغ" مع ليفربول، ليؤكد تألقه مع فريقه الجديد رغم كل الانتقادات التي تعرض لها في اليومين الماضيين من بعض مستخدمي موقع "تويتر".

من جانبه، أكد السيتي تألقه وتفوقه على جميع الأندية الأخرى باكتساحه لمضيفه واتفورد بسداسية نظيفة، سجلها كل من الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، ثلاثة أهداف، والبرازيلي غابرييل خيسوس، هدفا، والإنجليزي رحيم ستيرلينغ، هدفا من ركلة جزاء والأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي هدفا.

يذكر أن "مواطني مانشستر" حققوا أربعة انتصارات وتعادلوا في مباراة واحدة خلال الموسم الحالي، أمام إيفرتون، ولم يتذوقوا طعم الهزيمة بعد مضي خمس جولات على النطلاق الدوري ليعتلوا الصدارة مؤقتا.