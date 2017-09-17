عمرو دياب يتابع ديربي لندن من المدرجات.. وتشيلسي يرحب به

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر المغني المصري الشهير عمرو دياب صورته في ملعب "ستامفورد بريدج"، حيث تابع قمة مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي بين تشيلسي وأرسنال، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، كما رحبت الصفحة الرسمية لتشيلسي به ورد دياب على النادي اللندني واصفا الأجواء بالرائعة.

ونشر المغني الملقب بالهضبة صورته وعنونها بعدة أوسمة، ليرد عليه الحساب الرسمي لتشيلسي على تويتر قائلا "أهلا بك في ستامفورد بريدج، عمرو، استمتع باللقاء".

وقام دياب بالرد على تغريدة النادي اللندني قائلا "شكرا.. الأجواء هنا رائعة، أتمنى لكم التوفيق في المباراة"، حسب تعبيره.

وتكهن متابعو النجم المصري أن يكون مشجعا لنادي تشيلسي إذ قال أحدهم "مشجع تشيلسي الغالي"، ليرد عليه آخر قائلا "إزاي بس يا شكري... ده تاريخ الهضبة أكبر من تاريخ تشيلسي".

يذكر أن عمرو دياب أطلق ألبومه الجديد خلال فصل الصيف الماضي، وكان بعنوان "معدي الناس"، وحصد نسبة متابعة عالية من جهوره الغفير في العالم العربي.