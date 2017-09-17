حصاد "الكالتشيو".. صراع شرس على القمة بين نابولي ويوفنتوس وإنتر ميلان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – فاز يوفنتوس على مضيفه ساسولو بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليتقاسم صدارة الدوري الإيطالي مع نابولي، الذي اكتسح ضيفه بينفينتو بسداسية نظيفة، في الوقت الذي حقق فيه ميلان فوزا صعبا على أودينيزي بهدفين مقابل هدف وحيد في حين فاز إنتر ميلان، السبت، بهدفين نظيفين على مضيفه كروتوني، في الجولة الرابعة من الكالتشيو.

يوفنتوس ونابولي إنتر ميلان في الصدارة

لم يستغرق يوفنتوس وقتا طويلا للاستفاقة من كابوس الخسارة أمام برشلونة بثلاثية نظيفة، ليضرب ساسولو بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وحقق فوزه الرابع على التوالي خلال الموسم الحالي ليحقق نقطته رقم 12.

أما مفاجأة الموسم حتى الآن، فهو نابولي الذي يزاحم اليوفي بشراسة على الصدارة، بعد أن اكتسح بينفينتو بسداسية نظيفة، ليحقق فوزه الرابع على التوالي ويحصد النقطة الـ12 ويتفوق بفارق الأهداف عن يوفنتوس.

من جانبه، أعاد إنتر ميلان ذكريات الماضي، حين حقق فوزه الرابع على التوالي، بعد ان انتصر خارج أرضه على كرورتوني بهدفين نظيفين، ليحل ثالثا بنفس الرصيد من النقاط مثل يوفنتوس ونابولي.

صحوة ميلان

استفاق الميلان من صدمة الهزيمة الثقيلة أمام لاتسيز برباعية مقابل هدف وحيد في الجولة الماضية، ليحقق فوزا ثمينا على أودينيزي بهدفين مقابل هدف وحيد، ويحتل المركز الرابع برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات وهزيمة وحيدة، ليعيد البسمة إلى وجوه جماهيره.

يذكر أن عشاق الكالتشيو يعيشون فترة نشوة وفرح إثر عودة الصراع بين كبار الكرة الإيطالية، بعد أن غاب قطبا ميلان والإنتر عن المنافسة منذ مواسم عدة.