حصيلة الجولة 5.. مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد يتقاسمان صدارة الدوري الإنجليزي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تقاسم قطبا مانشستر صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز مع نهاية الجولة الخامسة من الموسم الحالي للبطولة الأهم في بريطانيا، وذلك بعد أن اختتم اليونايتد هذه الجولة بفوز ساحق على ضيفه إيفرتون بأربعة أهداف نظيفة.

تألق اليونايتد والسيتي

بعد أن اكتسح السيتي مضيفه واتفورد، السبت بسداسية نظيفة، حان دور اليونايتد ليضرب إيفرتون برباعية نظيفة، ويحقق نقطته رقم 13 وهو نفس رصيد غريمه التقليدي في مدينة مانشستر.

تكمن المفارقة في أن الفريقين يمتلكان نفس عدد الأهداف المسجلة، إذ سجل كل منهما 16 هدفا، في حين تلقت شباك كل منهما هدفين، ليتقاسما الصدارة بعد الجولة الخامسة للبطولة.

معاناة تشيلسي وليفربول وتوتنهام

عانى تشيلسي خلال هذه الجولة من التعادل السلبي أمام غريمه في العاصمة، لندن، في قمة مباريات هذه الجولة، ليصل إلى نقطته العاشرة ويحتل المركز الثالث في جدول الترتيب.

من جانبه، تعادل وصيف الموسم الماضي، توتنهام هوتسبرز مع ضيفه سوانزي سيتي سلبيا، وهو التعادل الثاني على التوالي له على أرض ملعبه المؤقت، "ويمبلي"، ليحتل المركز الخامس، في الوقت الذي تعادل فيه ليفربول أيضا مع ضيفه بيرنلي بهدف لمثله، ليستمر مسلسل إهدار الريدز للنقاط، ويحتلوا المركز الثامن.

مفاجآت نيوكاسل وهيدرسفيلد

فاجئ نيوكاسل يونايتد الجميع وحقق فوزه الثالث على التوالي، حين انتصر على ستوك سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد، ليحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري، في الوقت الذي تعادل فيه الصاعد الجديد هيدرسفيلد تاون مع ليستر سيتي بهدف لمثله، ليحتل المركز السادس في الدوري.

تراجع مستمر لويست هام وكريستال بالاس

خذل ويست هام يونايتد جماهيره بالنتائج السلبية التي حققها خلال الموسم الحالي، وتعادل في مباراته الأخيرة مع ويست بروميتش ألبيون، ليقبع في المركز الـ17، في حين حقق كريستال بالاس أسوأ بداية في تاريخ "البرميريليغ" بعد أن خسر مبارياته الخمس الأولى دون أن يسجل أي هدف، وكان آخرها أمام ساوثهامبتون بهدف نظيف، ليحتل المركز الأخير في الدوري.