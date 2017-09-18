عثمان ديمبيلي.. نيمار آخر أم فشل جديد لإدارة برشلونة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعادت إصابة اللاعب الفرنسي المنتقل حديثا إلى نادي برشلونة، عثمان ديمبيلي، إصابة النجم البرازيلي السابق نيمار دا سيلفا في موسمه الأول، إلى الأذهان، إذ أصيب الأخير أمام نادي خيتافي وهو نفس الخصم الذس أصيب ديمبيلي أمامه، بل إن اللاعبين غادرا الملعب بنفس الدقيقة وهي الدقيقة 24، فهل سيكون ديمبيلي نيمار آخر أم أنه صفقة أخرى لن يكتب لها النجاح مع برشلونة؟

يعتبر دديمبيلي ثاني أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، بعد صفقة مواطنه كيليان مبابي من موناكو إلى باريس سان جيرمان، لذلك كانت تمني جماهير برشلونة النفس بأن يقدم الإضافة اللازمة ويعوض رحيل نيمار، لكن الإصابة التي تعرض لها امام خيتافي وضعت الكثير من علامات الاستفهام على هذه الآمال.

خاض اللاعب الفرنسي مباراتين كأساسي مع الفريق الكتالوني منذ قدومه الصيف الماضي، إذ كانت الأولى أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يبدأ مباراة خيتافي أساسيا ويخرج مصابا بعد مضي 24 دقيقة من عمر اللقاء.

أعادت إصابة ديمبيلي، ذكريات إصابة نيمار إلى أذهان عشاق برشلونة، إذ كان اللاعب البرازيلي قد أصيب على أرضية ملعب خيتافي في مباراة الفريقين عام 2014 وغاب عن الملاعب لمدة شهر، لكنه عاد ليتألق بألوان "البلاوغرانا" لاحقا ويحقق معه عدة بطولات.

أما السؤال المطروح الآن، فهو هل سيستطيع ديمبيلي أن يفعل مثل ما فعل نيمار، ويتجاوز إصابته التي ستكون أطول من إصابة اللاعب البرازيلي أم ستكون صفقته فشلا آخرا لإدارة الرئيس جوزيب بارتوميو، فجماهير برشلونة لن ترحمه في حال عدم تألق ديمبيلي مع الفريق؟