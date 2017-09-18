ريال مدريد يقدم هدية لبرشلونة وينتصر على ريال سوسيداد في "أنويتا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أسدى ريال مدريد خدمة كبرى لغريمه برشلونة حين تغلب على منافسه المباشر على الصدارة، ريال سوسيداد، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، لينفرد الفريق الكتالوني بقمة الدوري الإسباني، بعد مضي أربع جولات على بداية الموسم.

فعلى أرضية ملعب "أنويتا"، تقدم الريال عبر اللاعب الشاب بورخا مايورال، عند الدقيقة 19، قبل أن يتعادل أصحاب الأرض، عبر اللاعب كيفن رودريغيز، عند الدقيقة 29، لكن اللاعب نفسه سجل بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين مقابل هدف وحيد.

وفي الشوط الثاني، أطلق النجم الويلزي غاريث بيل، رصاصة الرحمة على ريال سوسيدتد، حين سجل الهدف الثالث عند الدقيقة 61، لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وبهذا الفوز، وصل الفريق الملكي إلى نقطته الثامنة ليحتل المركز الرابع، في الوقت الذي انفرد فيه برشلونة بالصدارة بعد ان فاز على خيتافي، السبت، بهدفين مقابل هدف وحيد بفضل بدلائه، وقد وصل العملاق الكتالوني إلى النقطة رقم 12 وتجمد رصيد سوسيداد عند النقطة التاسعة.