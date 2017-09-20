برشلونة يعلن دعمه للمطالبين بانفصال كتالونيا عن إسبانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دعم نادي برشلونة المطالبين بانفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا، في بيان رسمي نشره عبر موقعه الرسمي، أكد فيه وقوفه إلى جانب من يطالبون بحرية التعبير عن الرأي وحق المواطنين بممارسة الديمقراطية، وذلك على خلفية اعتقال السلطات الإسبانية لعدد من المسؤولين الكتالونيين الذين رفضوا قرار المحكمة الإسبانية القاضي بوقف المطالبة بإجراء استفتاء لانفصال الإقليم لـ"عدم شرعيته".

وقال النادي في بيانه: "نظراً للتطورات السياسية التي يشهدها إقليم كتالونيا خلال الأيام الأخيرة، قرر نادي برشلونة ومن منطلق إيمانه التاريخي بالدفاع عن الوطن وحق ممارسة الديمقراطية والتعبير عن الرأي وتقرير المصير، أن يستنكر أي إجراءات تحرم المواطنين من ممارسة حقوقهم بحرية تامة".

وأضاف النادي الكتالوني: "لذلك فنادي برشلونة يعلن أمام الجميع دعمه لجميع المواطنين والهيئات والكيانات التي تعمل من أجل ضمان هذه الحقوق".

وتابع البيان: "ورغم أن نادي برشلونة يحترم بشدة تنوع أفراده، لكنه سيمضي قدماً في دعم رغبة الغالبية العظمى من الكتالونيين، وسيفعل ذلك بطرق مدنية وسلمية ونموذجية".

يذكر أن السلطات الإسبانية كانت قد اعتقلت عدداً من المسؤولين الكتالونيين الذين رفضوا قرار المحكمة بوقف إجراء استفتاء لانفصال إقليمهم، الأمر الذي أثار غضباً كبيراً في الأوساط الإعلامية والمحلية في الإقليم.