دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز، المنتخب السعودي لكرة القدم وكرم لاعبيه وإدارته بعد تأهل الأخضر إلى كأس العالم 2018، للمرة الخامسة بتاريخه، ليعبر لاعبو المنتخب عن سعادتهم بهذا التكريم، ويشكر الاتحاد السعودي الملك عليه.

وعبر لاعبو المنتخب السعودي عن فخرهم بتكريم الملك، عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، كما نشر الاتحاد السعودي تصريحا بلسان رئيسه، عادل عزت، عبر فيه عن شكره وامتنانه للعاهل السعودي على التكريم.

وجاء في بيان الاتحاد السعودي "أكد سعادة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل بن محمد عزت، أن الاستقبال الحافل والتوجيهات الكريمة والتكريم السخي التي وجدها أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم من مقام حادم الجرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، بمناسبة تأهل المنتخب بكأس العالم في روسيا قد تركت أثرا بالغا في نفوس الجميع".

وكان الأخضر أول فريق عربي يبلغ مونديال روسيا 2018، بعد أن هزم اليابان في جدة بهدف نظيف، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية ويتأهل مباشرة إلى كأس العالم.

يذكر أن المنتخب السعودي وصل إلى المحفل العالمي الأكبر على مستوى كرة القدم، للمرة الخامسة في تاريخه، بعد أعوام 1994 و1998 و2002 و2006.