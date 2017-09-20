تغيير اسم دوري عبد اللطيف جميل إلى الدوري السعودي للمحترفين وإلغاء كأس ولي العهد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية عن تغيير اسم دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين (الدوري السعودي)، إلى الدوري السعودي للمحترفين، كما أقر إلغاء مسابقة كأس ولي العهد والتي كانت تقام في كل موسم، وإطلاق اسم "كأس ولي العهد" على مباراة السوبر التي يلعبها بطل الدوري وبطل كأس الملك، بالإضافة إلى رفع الجائزة المالية للفائز بلقب كأس الملك إلى 10 ملايين ريال سعودي، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء.

وأقر رئيس هيئة الرياضة، تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، تغيير إسم دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين، والذي اعتمدته الهيئة كإسم للدوري السعودي الممتاز، إلى الدوري السعودي للمحترفين، لينتهي بذلك ارتباط اسم الشركة الراعية للبطولة باسمها.

وأعلنت الهيئة العامة للرياضة أيضا عن قرار آخر، بإلغاء بطولة كأس ولي العهد ابتداء من الموسم الحالي، والتي كانت تقام في كل موسم وتشكل عبئا على لاعبي الفرق السعودية التي كانت تخوض ثلاث بطولات محلية في الموسم الواحد.

وقررت الهيئة أن يتم إطلاق اسم كأس ولي العهد على مباراة السوبر التي تقام بين بطل الدوري وبطل كأس الملك بعد نهاية كل موسم.

ورفعت الهيئة جائزة الفريق الفائز في بطولة كأس الملك، إلى 10 ملايين ريال سعودي، على أن ينال الفريق الذي يحقق المركز الثاني في البطولة 5 ملايين ريال سعودي.

وأعلن آل الشيخ أيضا عن عدد آخر من القرارات التي بلغ عددها 15 قرارا، تخص المنشآت الرياضية وبطولة دوري الدرجة الأولى وغيرها من القضايا التي تخض القطاع الرياضي السعودي.