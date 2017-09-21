عبد الله الشامي لـ CNN: مستعد أن ألعب للأهلي دون مقابل.. ولا أعرف سبب عدم انضمامي للمنتخب السوري

أجرى الحوار: وليد الحسيني

القاهرة، مصر(CNN)-- أكد مدافع المنتخب الأولمبي السوري وأحدث صفقات النادي الأهلي المصري، عبد الله الشامي، أن اللعب للنادي الأهلي شرف كبير لأي لاعب في الوطن العربي، وقميص الأهلي مسؤولية كبيرة، وأشار إلى أنه فضل عرض الأهلي على بقية العروض المصرية التي وصلته مؤخرا، بحسب ما قاله لـ CNN.

وكان هذا نص الحوار:

اين كنت قبل إنتقالك للأهلي؟

لعبت لفريق الطليعة السوري لمدة خمس مواسم، ثم انتقلت لفريق البحرين البحريني في الموسم الماضي.

ما حقيقة أنك بالفعل كنت وقعت عقدا مع فريق الصفا اللبناني قبل مفاوضات الأهل ؟

نعم، كنت قد وقعت عقدا مع فريق الصفا اللبناني، لكن فور أن تلقيت عرض الأهلي وافقت عليه واعتذرت لمسؤولي نادي الصفا الذين تفهموا الأمر وأنهيت تعاقدي معهم بكل إحترام وود، لأن طلب الأهلي لا يمكن رفضه في أي وقت.

ما صحة وجود عروض أخرى من أندية مصرية بخلاف الأهلي؟

بالفعل تلقيت أكثر من عرض من جانب أندية مصرية، إلا أني فضلت الأهلي على كل العروض الأخرى.

لماذا فضلت الأهلي؟

الأهلي له شعبية كبيرة في الوطن العربي وأفريقيا، ويُعد من أكبر الأندية الأفريقية المصدرة للاعبين إلى أوروبا، وسيكون خطوة مهمة بالنسبة لي من أجل الإحتراف في أوروبا مستقبلا.

هل كنت تتوقع قرار معاملة اللاعبين السوريين نفس معاملة المصريين؟

بصراحة لم أتوقع مثل هذا القرار، والقرار سيعطي قوة أكبر للدوري المصري وسيزيده تألقا وجمالا لأن اللاعب السوري جيد وسيفيد الفريق الذي سيلعب له.

هل توقعت يوما أن تلعب في الدوري المصري قبل هذا القرار؟

لم افكر في ذلك من قبل، وبعض اللاعبين يفضلون اللعب في منطقة الخليج نظرا للمقابل المادي الكبير هناك، لكن عن نفسي أنا مستعد اللعب للنادي الأهلي بدون مقابل مادي لأنه ناد كبير وأي لاعب يتمنى أن يلعب له لأن جمهوره كبير كما قلت ولابد وأن تضحي من أجل هذا الجمهور حتى لا تنزل منه دمعة واحدة.

لو أن الدوري السوري ظروفه طبيعية كنت ستوافق على اللعب في الدوري المصري؟

أكيد كنت سأوافق لأنها قصة إحترافية لا يجب تركها ونقلة جيدة ستوضع في السيرة الذاتية وسيمنحني فرصة الاحتكاك مع لاعبين أخرين مختلفين.

هل كنت تتابع الأهلي قبل انتقالك إليه؟

كنت أتابعه في الفترة التي كان يلعب فيها جيل أبوتريكة ووائل جمعة وسيد معوض، في هذه الفترة كنت حريص على متابعة الأهلي ومنتخب مصر بشدة، أعشق أبو تريكة.

لماذا لم تنضم للمنتخب السوري الأول حتى الأن؟

لا أعرف كيف تكون اختيارات مدرب المنتحب السوري أيمن الحكيم، رغم أنه تم إختياري أفضل مدافع في الدوري السوري من قبل، ولا أعرف سبب عدم استدعائي للمنتخب حتى الأن ومستغرب للغاية من قرار المدرب ولكن هذا قراره.