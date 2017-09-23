مانشستر سيتي ينفرد بصدارة الدوري بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد.. وتشيلسي يطاردهما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انفرد مانشستر سيتي بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد اكتساحه لضيفه كريستال بالاس بخماسية نظيفة، بفارق الأهداف عن غريمه في المدينة، مانشستر يونايتد، الذي فاز بدوره على ساوثهامبتون بهدف نظيف، في الوقت الذي تغلب فيه حامل اللقب، تشيلسي، على ستوك سيتي برباعية نظيفة، ليحتل المركز الثالث.

اكتساح للسيتي

إذ على أرضية ملعب "الاتحاد" في مدينة مانشستر، افتتح اللاعب الألماني الشاب ليروي ساني عند الدقيقة 44، التسجيل للسيتي لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف لأصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، عزز الإنجليزي رحيم ستيرلينغ، تقدم السيتي بالهدف الثاني عند الدقيقة 51، قبل أن يعود ستيرلينغ ويسجل الهدف الثالث عند الدقيقة 59، ليسجل النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، الهدف الرابع عند الدقيقة 79، ويختتم الإنجليزي فابيان ديلف، مهرجان أهداف السيتي عند الدقيقة 89 بهدف خامس.

ويمتلك "مواطنو مانشستر" أقوى خط دفاع في البطولة مناصفة مع اليونايتد، إذ تلقى كل منهما هدفين، ولم يدخل شباك السيتي أي هدف في آخر أربع مباريات.

من جانبه، ظل كريستال بالاس في المركز الأخير في الدوري دون رصيد من النقاط والأهداف، وهو الفريق الوحيد في الدوريات الخمس الكبرى الذي لم يسجل أي هدف حتى الجولة السادسة.

اليونايتد بخطى ثابتة

تفوق أشبال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على مضيفه ساوثهامبتون، سجله النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، عند الدقيقة 20، ليتقاسم الصدارة مع السيتي ويتأخر عنه بفارق الأهداف.

وحقق اليونايتد خمسة انتصارات في أول ست جولات، ولم يخسر سوى نقطتين، في المباراة التي تعادل فيها أمام ستوك سيتي في الجولة الرابعة، لذلك فإن الشياطين الحمر يقدمون مستوى ثابت ويحققون الانتصارات المتتالية في الدوري.

أما ساوثهامبتون فتلقى هزيمته الثانية خلال الموسم الحالي، وفاز في مباراتين وتعادل في مباراتين، ليحتل المركز الـ11 بعد ست جولات على البداية.

تشيلسي يواصل الملاحقة

تغلب تشيلسي على ستوك سيتي برباعية نظيفة، وواصل مطاردته للمتصدرين، ليصل إلى نقطته رقم 13 على بعد ثلاث نقاط من قطبي مانشستر، ليحتل المركز الثالث.

أما ستوك، فلا يبدو أن موسمه سيكون جيداً، إذ تلقى هزيمته الثالثة خلال الموسم الحالي، وتعادل في مباراة وفاز في أخرى، ليحتل المركز الـ15 مؤقتا.