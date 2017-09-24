برشلونة يكتسح جيرونا بـ "النيران الصديقة".. وريال مدريد يخطف فوزا صعبا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اكتسح برشلونة مضيفه وجاره جيرونا بثلاثية نظيفة، ليبتعد بصدارة الدوري الإسباني بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه، أتلتيكو مدريد، في الوقت الذي خطف ريال مدريد فوزا صعبا على ديبورتيفو ألافيس، حين هزمه بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن مباريات الجولة السادسة من "الليغا".

فعلى أرضية ملعب "مونتيليفي"، تقدم العملاق الكتالوني عبر اللاعب أداي بنيتيز، الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه، عند الدقيقة 18، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف لبرشلونة.

وفي الشوط الثاني، عاد برشلونة وسجل هدفا آخر حين ارتطمت الكرة بقدم الحارس المخضرم لجيرونا، غوركا إرايزوس، إثر تمريرة من الجناح الإسباني لبرشلونة، أليكس فيدال، ليحتسب الهدف للحارس بالخطأ في مرمى فريقه، عند الدقيقة 48، قبل أن يسجل الأوروغوياني لويس سواريز الهدف الثالث لبرشلونة عند الدقيقة 69.

وبهذا الفوز، وصل العملاق الكتالوني، إلى نقطته رقم 18، ليواصل تألقه خلال الموسم الحالي، إذ لم يفرط في أي نقطة منذ انطلاق الليغا، ما جعله يتصدر بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه، أتلتيكو مدريد.

من جانبه، خطف ريال مدريد الجريح فوزا صعبا على مضيفه ديبورتيفو ألافيس، إذ تقدم الريال أولا عبر اللاعب الإسباني داني سيبايوس عند الدقيقة 10، قبل أن يتعادل أصحاب الأرض عبر اللاعب الإسباني مانويل غارسيا عند الدقيقة 40، لكن الفريق الملكي عاد وسجل هدف الفوز بعدها بثلاث دقائق عبر سيبايوس.

وبهذا الفوز، وصل الفريق الملكي إلى نقطته رقم 11، ليحتل المركز الرابع على جدول الترتيب، بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثالث، إشبيلية.

يذكر أن سيبايوس سجل أول أهدافه مع فريقه الجديد منذ قدومه إليه خلال سوق النتقالات الصيفية الماضي.